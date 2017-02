Menor é atingido por tiro na cabeça no bairro Junco em Picos

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Picos na tarde desta segunda-feira (06). O crime aconteceu no bairro Junco, zona leste da cidade, nas proximidades do Mercado Municipal.

Um homem, identificado como Marcos, foi alvejado com um disparo de arma de fogo que teria atingido a região da cabeça. A ação teria sido cometida por um indivíduo que, segundo populares, teria fugido a pé em direção ao bairro Pedrinhas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o órgão de segurança foi acionado via COPOM, onde foi notificado por populares que uma pessoa havia sido atingida por disparos na calçada do mercado no bairro Junco.

“Ele foi alvejado com um tiro na cabeça e até o momento os populares, não sei se por medo, não estão querendo colaborar. A única coisa que a gente sabe é que o suspeito saiu em direção ao bairro Pedrinhas”, explicou o soldado Ronaldo.

A Polícia está em diligência no sentido de identificar e efetuar a prisão do suspeito.

A vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional Justino Luz. Seu estado de saúde é grave.