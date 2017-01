Moradora fica amarrada a poço por 30h em protesto contra falta d’água

Cansada da constante falta de água no bairro onde reside, a trabalhadora rural Ângela de Jesus, 37 anos, decidiu se amarrar no poço instalado no conjunto Pedro Balzi, Zona Sudeste de Teresina. O protesto já dura 30 horas e nem mesmo a chuva, que caiu na cidade durante a madrugada desta sexta-feira (20), impediu a moradora de continuar com movimento.

O conjunto Pedro Balzi está há quase 15 dias em abastecimento de água. Para Ângela de Jesus, os moradores vivem em total abandono porque há um poço tubular cavado, no entanto, a água não chega às torneiras devido à falta de energia elétrica para bombeá-las.

“Eu só saio daqui quando estiver saindo água pela torneira de casa. Quando isso acontecer vou tomar um banho de uma hora. Vou contar no relógio e não vejo a hora disso acontecer”, afirmou a dona de casa.

Segundo o presidente da associação de moradores do bairro, Manoel da Silva, representantes da Eletrobras estiveram no local na manhã desta sexta-feira (20) e restabeleceram o fornecimento de energia, mas os moradores continuam sem o abastecimento de água porque a bomba queimou e somente na segunda feira (23) uma nova será recolocada.

Sensibilizados com atitude a moradora, os vizinhos levaram comida, cobertores e fizeram uma fogueira para aquecer Ângela de Jesus. Alguns moradores relataram para a reportagem que estão preocupados com a vizinha, pois ela tem saúde frágil e ficou por muito tempo exposta.

A Águas e Esgotos de Teresina S/A (Agespisa) informou que estava aguardando a ação da Eletrobrás Distribuição Piauí, responsável pela ligação de energia que é necessária para o funcionamento do poço. A ligação elétrica foi realizada no final da manhã desta sexta-feira (20), e o funcionamento do poço será normalizado na próxima segunda-feira (23).

G1

Relacionado