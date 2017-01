Morre de infarto, aos 34 anos, Elisvaldo Eloia da Silva em Vila Nova do PI

Publicado por: Iago Sousa | Data: 11/01/17 Morreu na manhã desta quarta-feira (11), na localidade Baixio, zona rural do município de Vila Nova do Piauí, vítima de um infarto fulminante, Elisvaldo Eloia da Silva, 34 anos. Segundo relatos da família ele estava dormindo e acordou passando mal, foi socorrido ao hospital, mais morreu no caminho. Elisvaldo…