Morre professora da Ufpi e mãe do secretário Ziza Carvalho

A professora da Universidade Federal do Piauí e viúva do ex-deputado Ubiraci Carvalho, Maria da Conceicao Sousa de Carvalho, morreu nesta terça-feira (24), dentro da própria casa. Ceiça Carvalho, como é mais conhecida, é mãe do secretário estadual de Meio Ambiente, Ziza Carvalho, da jornalista e chefe da assessoria de comunicação da Universidade Estadual do Piauí, Clarissa Carvalho, da psicóloga Ãngela Carvalho e do artista plástico Guga Carvalho.

A morte foi provocada por causas naturais. Na noite de ontem, Ceiça ficou até mais tarde na companhia do neto, que mora fora e estava visitando a avó. Também falou por telefone com alguns parentes e foi dormir. Ninguém que estava na casa ouviu qualquer barulho, o que sugere que ela morreu dormindo.

Ziza Carvalho estava em Oeiras com o governador Wellington Dias para um evento de comemoração de 300 anos da cidade. O secretário retornou a Teresina assim que soube da morte da mãe.

O marido de Ceiça, o ex-deputado Ubiraci Carvalho, morreu há menos de três anos, no dia 7 de abril de 2014, devido a complicações respiratórias.

Ela era Doutora em Educação pela PUC e professora do quadro permanente da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Ciências da Educação. Mesmo aposentada, Ceiça continuava dando aulas na Ufpi.

O velório será na casa onde Ceiça morou por 40 anos, no bairro São João, a partir das 15h30.

Por: Nayara Felizardo O Dia