Motociclista atropela e mata idoso de 81 anos no Piauí

Publicado por: Odaliana Carvalho Veloso | Data: 06/01/17 O idoso Antonio Torres do Nascimento, 81 anos de idade, morador do Bairro Escuridão, na cidade de Cabeceiras do Piauí, a 92 km ao norte de Teresina, morreu na noite desta quinta-feira (05/01) depois de ser atropelado por um motociclista, cujo nome não foi divulgado. A moto,…