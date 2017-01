Motorista tenta desviar de buraco e cai em barranco no Norte do estado

Publicado por: Odaliana Carvalho Veloso | Data: 06/01/17 Nessa quinta-feira (05/01) um acidente quase termina em tragédia na PI-112, próximo a ladeira do ‘S’, no município de Buriti dos Lopes e teria sido causado pelos buracos na estrada. O veículo do carro não foi identificado, ele teria tentando desviar de um dos buracos na pista…