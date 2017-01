Multidão participa de missa de sétimo dia do prefeito morto em acidente em Santana do PI

Na noite deste sábado,07, por volta de 20h00, foi realizada a missa de sétimo dia do prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB). Uma multidão participou da cerimônia religiosa que aconteceu na igreja de São Marcelino, em Lagoa dos Marcelinos, zona rural do município.

O clima de comoção e de luto pela partida prematura de Francisco Borges ainda são muito presentes no povo santanense. Várias homenagens promovidas por familiares e amigos foram dedicadas à sua memória, em prol dos feitos públicos e de sua vida pessoal.

A Santa Missa foi presidida pelo pároco de Itainópolis, padre Jonas de Moura Batista. Durante o cortejo de entrada, a bandeira de Santana do Piauí e uma imagem de Francisco Borges, carregadas por seus sobrinho foram expostas ao público. Aplausos e lágrimas se misturaram ao momento.

Na homília, o Pe. Jonas de Moura Batista descreveu o prefeito Francisco Borges como um homem reto e íntegro, que sempre esteve disposto a ajudar os mais necessitados. Ele ainda acrescentou que a política deve ser usada como instrumento do bem público, de promover a igualdade social.

“Neste momento de dor e de luto olhemos para aquele que entregou sua vida por todos nós. Nos agarremos a nossa fé que é dom de Deus para superar as percas da vida, pois Francisco Borges nos deixou para viver a partir de agora um plano maior. Deus precisa dos bons, e Francisco durante sua passagem terrena foi um homem que se dedicou ao bem do povo de Santana, olhou para as pessoas necessitadas. Com certeza todos aqui estão tem uma história com Francisco Borges”, disse o padre.

“E a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem jamais tirá-las do meu coração”.

Esta foi uma frase proferida por Francisco Borges e que foi marca presente durante todas as homenagens. Seu caráter, sua conduta ética de vida que também levava para o âmbito político, foram características unânimes destacadas durante os discursos. O que não faltaram neste momento foram recordações da passagem rápida, porém marcante do prefeito.

A sobrinha de Francisco Borges, Ionara Holanda, leu aquele que seria o discurso de posse do prefeito eleito. Em meio às palavras, Francisco Borges destacara sua vida pessoal, exemplos de representantes políticos ao qual utilizava como referência e também sua trajetória política.

Outro momento marcante foi a mensagem expressada pela filha da prefeita de Santana do Piauí, Thariny Sousa, a qual destacou a forte ligação que havia sido construída com Francisco Borges, desde a campanha até os últimos dias de sua vida. Segundo ela, Francisco chegou e logo foi acolhido por todos.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Educação de Santana do Piauí também homenageou Francisco Borges com uma mensagem. Um trecho específico da mensagem reforçava a confiança dos servidores depositada no prefeito eleito, e quem em outras palavras o mesmo era sinônimo de esperança para sanar os problemas que a classe enfrentava.

Culto evangélico

Ainda na tarde de ontem, um culto evangélico foi realizado no cemitério de Lagoa dos Marcelinos, local onde Francisco Borges foi enterrado. O culto foi presidido pela Assembleia de Deus e reuniu centenas de pessoas que também prestaram suas homenagens.

Fonte: Picos40graus

Relacionado