No PI, criminosos aplicam golpes com anúncios falsos de aluguel na internet

Criminosos estão aplicando golpes no fim de ano prometendo aluguel de imóveis que não estão disponíveis para locação ou até mesmo que não existem no Piauí. O golpista toma o pagamento inicial realizado pelo aluguel do imóvel para a temporada e deixa o interessado no prejuízo. A recomendação da Polícia Civil é que as pessoas sempre desconfiem e busquem o máximo de referências a respeito dos vendedores para evitar transtornos.

O educador físico Fabrício Portela chegou a fazer um depósito inicial de R$ 800 em Teresina para passar o fim de ano com amigos em Fortaleza quando descobriu a fraude. “Descobrimos na checagem dos dados, da veracidade do imóvel ser realmente dele, algo que eu fiz só agora depois de não conseguir mais contato. Ligamos para o administrativo do prédio. Quando você vai ver no site observa que o telefone é de São Paulo, mas o apartamento é em Fortaleza”, comentou o educador físico.

Fabrício Portela vai passar o réveillon em Luis Correia e confia que o golpista vai ser descoberto. “Vai ser prestado boletim de ocorrência e espero que a polícia tome as devidas providências”, disse.

Na Polícia Civil, a orientação é para que os usuários busquem todas as informações possíveis antes de fechar negócio sem conhecer exatamente o vendedor. Para o delegado de Combate aos Crimes Virtuais, Anfrísio Castelo Branco é preciso ir além dos contatos fornecidos pelo vendedor.

“Melhor buscar uma informação fora daquele âmbito de contato que ele fornece dentro do site para se informar se aquela pessoa é idônea. Quando você faz um negócio com uma pessoa tem de buscar o máximo de informação possível”, afirmou o delegado.

Outra recomendação é buscar sites que tenham reputação conhecida no mercado “Evitar sites que você não tenha conhecimento, que sejam novos ou desconhecidos. Tem sites especializados que tratam de aluguel de imóveis ou especificamente de venda de veículos”, afirmou.

É preciso que os interessados em alugar imóveis por temporada procurem mais referências sobre o vendedor e questionem até mesmo as avaliações que ele possui. “Procure meios de se informar se aquele anunciante é idôneo e para isso evite os contatos que eles fornecem. Esses sites inclusive tem avaliações que são perfis falsos criados para induzir a pessoa”, alertou o delegado Anfrísio Castelo Branco.

