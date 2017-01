Novo golpe no WhatsApp promete mostrar quem viu sua foto

Um novo golpe do WhatsApp promete mostrar quem visualizou suas fotos e status. Em duas semanas, mais de 60 mil dispositivos foram infectados. As informações são do ‘Olhar Digital’.

De acordo com o presidente da ESET Brasil, Camillo Di Jorge, o modo de atuação do golpe não é novo. “Os cibercriminosos tentam enganar os usuários do WhatsApp para que eles se inscrevam em serviços de SMS premium”, explica.

Os criminosos prometem ativar o novo recurso quando o usuário compartilhar o link com dez amigos ou cinco grupos. Depois disso, é preciso inserir dados de contato, que resulta na inclusão da linha em um serviço pago.

Uma das novidades em relação a outros golpes é a modificação do código-fonte da página, que dificulta a análise.

A recomendação é para que os usuários fiquem atentos às mensagens do WhatsApp e não cliquem em links que contenham informações suspeitas, independentemente de quem as tenha enviado.

Catraca Livre

