Número de arrombamentos aumenta em 40% com as festas de fim de ano

Os arrombamentos a imóveis aumentam 40% durante o fim de ano. De acordo com a Polícia Militar, quadrilhas especializadas aproveitam a saída dos moradores para invadir e roubar as residências. O capitão Mota, das Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais (Rone), recomenda que as famílias sempre deixem alguém em casa ao viajarem.

“Mesmo com o aumento do efetivo, o cidadão pode colaborar com a segurança pública adotando providências que ajudam a evitar roubos e furtos. Se for viajar, procure uma pessoa de confiança para olhar o imóvel e repasse orientações sobre sua rotina. Muita gente tem o hábito de deixar as luzes acesas. Isso é importante, mas as luzes só devem ficar acesas à noite. De dia, devem ser apagadas. Os portões devem ficam sempre fechados e é importante também ter cuidado com os animais de estimação”, explica.

Ele acrescenta ainda que as pessoas devem evitar postar sua rotina nas redes sociais.

“Temos observado roubos e sequestros em que os criminosos ficam observando a sua rotina através das redes sociais. Tudo o que a gente faz acaba postando nas redes sociais e isso não é bom. Se você resolve deixar uma pessoa olhando a sua casa e o orienta a tentar manter a aparente rotina, mas posta na rede social que está viajando, não adianta. Os criminosos vão conseguir com certeza fazer alguma coisa de mau”, disse o capitão.

A orientação para quem não tem como deixar alguém em casa, é trancar bem o imóvel e colocar obstáculos nas portas. Mesmo assim é importante orientar o vizinho- que ao perceber alguma movimentação estranha- acione a Polícia Militar por meio do 190.

Já para quem vai passar o Réveillon em casa, a orientação é evitar o máximo de exposição no meio da rua. “As pessoas devem evitar deixar os portões abertos, colocar mesas no meio da rua ou mesmo na calçada, pois isso chama a atenção de quem está por ali para cometer crimes”, disse o militar.

Cidade Verde









Fonte