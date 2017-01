Oeiras recebe consultório oftalmológico e leitos de UTI

Em execução da gestão administrativa na cidade de Oeiras durante os dias 23 e 24 de janeiro, o governador Wellington Dias realizou na tarde desta segunda-feira (23) a inauguração do consultório oftalmológico e 10 novos leitos de UTI no Hospital Deolindo Couto.

A construção da UTI contou com investimento de R$ 962.290,03, oriundos do Governo do Estado e para equipar, a Secretaria de Estado da Saúde contou com emenda do deputado federal Assis Carvalho e programa e projetos da Secretaria/Ministério da Saúde, no valor de R$ 1,8 milhões e custeio anual de Média e Alta Complexidade (MAC), também do deputado, com recursos de mais de R$ 1 milhão.

A prestação do serviço será semanal e o paciente terá acesso às consultas e exames no próprio hospital. Havendo necessidade de cirurgia, o usuário será encaminhado para a rede credenciada em Oeiras ou para Teresina.

O governador Wellington Dias ressaltou a importância dessa obra pra cidade de Oeiras, “Demos um passo importante não só para Oeiras mas para toda a região. Aqui, quando havia necessidade de um atendimento médico de maior complexidade era necessário o deslocamento até a capital. Agora com esses 10 novos leitos de UTI, dentro do projeto do Estado de descentralizar os serviços de saúde, é possível oferecer atendimento qualificado e mais ágil”, disse o governador, que também comemora o atendimento na área oftalmológica, ou seja, a garantia de poder fazer os exames médicos necessários em casos como catarata, miopia entre outros, fazendo do Hospital Deolindo Couto um centro de saúde mais complexo para salvar vidas e garantir qualidade de vida no atendimento aos pacientes”, diz o governador. Além do consultório, o hospital recebe 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta.

Fonte: Ccom