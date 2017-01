Padre e cantor João Carlos presidirá Missa em Picos

A Paróquia São Francisco de Assis, no Bairro Junco, Picos – PI, celebra no dia 10 de janeiro, 35 anos de Criação e Instalação. O evento será precedido pela celebração de um tríduo, sempre às 19h, contando a história religiosa e os acontecimentos marcantes ao longo desses anos.

O tríduo começa no sábado, dia 07, com a presença do Padre e cantor, João Carlos, que presidirá a Santa Missa e, ao término, cantará algumas de suas músicas.

Padre João Carlos é religioso da congregação salesiana, educador, cantor, compositor e atualmente vice inspetor da inspetoria salesiana do Nordeste do Brasil. Uma de suas canções “quem me tocou” é bastante conhecida e cantada por muitos.

O sacerdote vem a Picos para visitar a família de um vocacionado salesiano, Amós Santiago, que mora no Bairro Junco, e está em colônia de férias com outros vocacionados da congregação no Bairro Parque de Exposição.

A missa solene em ação de graças pelas Bodas de Coral (35 anos) da Paróquia será celebrada no dia 10, às 19 horas, na Igreja Matriz de São Francisco de Assis, presidida pelo bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva. Na ocasião, também serão apresentados oficialmente os novos conselheiros paroquiais e de pastoral comunitários.

A Paróquia São Francisco de Assis tem com pároco, o Padre Sebastião Francisco dos Santos que, em nome da comunidade paroquial, convida você e sua família a participarem das celebrações alusivas.

Confira abaixo a programação:

DIA 07 /01/2017 (Sábado)

Local: Igreja de São Francisco de Assis – Junco – Picos -PI

19h – Missa presidida pelo Pe. João Carlos

20h – Apresentação de algumas de suas canções

DIA 08 / 01 / 2017 (Domingo)

Local: Igreja de São Francisco de Assis – Junco – Picos -PI

19h – Missa presidida por Pe. Sebastião Santos

DIA 09 / 01 / 2017 (Segunda)

Local: Igreja de São Francisco de Assis – Junco – Picos -PI

19h – Missa presidida por Pe. Ferdiran Fontes Mendes

DIA 10 / 01/ 2017 (Terça)

19h – Celebração das Bodas de Coral e Apresentação dos Conselheiros Paroquiais

Pregador: Dom Plinio José Luz da Silva

DIA 15/ 01 /2017 (Domingo)

08h – Missa de apresentação dos Conselheiros de Pastoral Comunitários

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida (Geminiano-PI)

Pregador: Dom Plínio José Luz da Silva

DIA 29 / 01 / 2017 (Domingo)

18h – Celebração do Sacramento da Confirmação (Crisma)

Local: Igreja de São Francisco de Assis – Junco – Picos –PI

Pregador: Dom Plínio José Luz da Silva

Diocese de Picos

