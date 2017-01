Pastor Valdemiro consegue arrecadar R$ 8 milhões em campanha

O apóstolo e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago conseguiu arrecadar os R$ 8 milhões que havia pedido aos seus fiéis para ajudar a manter seu canal de TV de acordo com informações da coluna de Ricardo Feltrin, na UOL.O apóstolo e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago conseguiu arrecadar os R$ 8 milhões que havia pedido aos seus fiéis para ajudar a manter seu canal de TV de acordo com informações da coluna de Ricardo Feltrin, na UOL.

As últimas semanas não foram fáceis para o pastor. No dia 8 de janeiro, o pastor foi esfaqueado no pescoço durante um culto em uma igreja em São Paulo. Depois disso, ele foi resgatado com mais dois homens após ficar à deriva por quase 15 horas em um barco em Ilhabela, litoral norte de São Paulo.

Valdemiro começou a campanha para as doações depois de ter sofrido a tentativa de assassinato. Depois, em um de seus programas no seu canal de TV, o pastor lançou um desafio para que 8.000 seguidores doassem R$ 1.000 para ajudar na tele-evangelização. Ainda de acordo com informações do colunista, a meta já havia sido superada desde da semana passada.

Não existe dados sobre o número exato de fiéis da igreja de Valdemiro. A última mensuração oficial (do IBGE) data de 2010 e apontava então 315 mil fiéis. A igreja está presente em cerca de 20 países.

