PATOS | Secretária de Educação participa de encontro UNDIME em Teresina

A secretária de Educação do município de Patos do Piauí, Maria da Penha e Sousa Veloso, participou no início desta semana, em Teresina, do encontro de gestores e dirigentes municipais de educação do Piauí.

O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de janeiro, segunda e terça-feira, no auditório da Associação Piauiense de Municípios (APPM), promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-PI) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-PI), com a proposta de qualificar os gestores e técnicos municipais.

Denominado de “Seminário de Boas Vindas aos novos Dirigentes Municipais de Educação”, o evento teve como objetivo qualificar os gestores e técnicos municipais nos mais diferentes Programas Desenvolvidos pelo MEC/FNDE, bem como uma troca de experiências entre os gestores dos mais distantes pontos do Piauí.

Na programação, palestras sobre o Plano Municipal de Educação e sobre o uso pedagógico das avaliações externas, o novo programa Mais Educação, Conviva Educação, Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 2016, Planos de Carreira e Remuneração (PCR), Programa Nacional de Aprendizado na Idade Certa (PNAIC – Região Nordeste) e o novo PAR – Plano de Ações Articuladas.

O presidente da APPM, prefeito Gil Carlos, e a presidente da Undime/PI, Cleidimar Tavares, e a secretária estadual de Educação, Rejane Dias, estiveram presentes no evento.