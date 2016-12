PAULISTANA | Paulistana registra avanços e o prefeito Didiu recebe prêmio do Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF entregou na segunda-feira (19/12) o prêmio Selo UNICEF Município Aprovado – Edição 2013/2016 para 40 municípios do Estado do Piauí, entre eles PAULISTANA. Eles receberam o reconhecimento internacional por seus avanços nas áreas de Saúde, Educação, Proteção e Participação Social em direção à redução das desigualdades que afetam as vidas de crianças e adolescentes.

A solenidade foi realizada no auditório da Justiça Federal, em Teresina (PI), e contou com a presença do prefeito Gilberto José Melo “Didiu”, da 1ª Dama e Secretária de Assistência Social do município Raimunda Melo, dos jovens do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) Vitória Soares e Emanoel, da coordenadora do Selo, Andreia Gericó e da Assistente Social Roselani Coelho Marcos.

Para conquistar o Selo nessa edição, o gestor municipal deveria aderir à iniciativa, assumindo o compromisso de melhorar as condições de vida de crianças, adolescentes e das suas famílias, implementando e aprimorando programas e políticas de atenção à infância e adolescência. Paulistana pontuou nos eixos, além de realizar fóruns comunitários e formar o comitê intersetorial municipal.

Para o prefeito Didiu Melo, é muito importante receber um reconhecimento internacional pelo resultado das melhorias na qualidade de vida de crianças e adolescentes. A avaliação inclui indicadores na área da educação, saúde e assistência social. Didiu, disse ainda que vai continuar com esse cuidado, com essas políticas publicas, para o que o município continue avançando cada vez mais.

Fonte: FN NOTÍCIAS

