PEC que limita ‘gastos’ foi aprovada por 24 votos na Alepi

Foi com um forte esquema de segurança que a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou em segunda votação nesta segunda-feira (26/12) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe um novo regime fiscal no Governo do Estado do Piauí. 24 deputados estaduais votaram a favor da proposta, cinco faltaram e um se absteve de votar. A…