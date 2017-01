Petrobras anuncia queda no preço da gasolina e do diesel nas refinarias

O valor da gasolina nas refinarias vai cair 1,4% e o do diesel 5,1%. A informação foi divulgada ontem (26) pela Petrobras e já passa a valer a partir desta sexta-feira (27). Se repassado integralmente para os consumidores, o litro da gasolina pode ficar R$ 0,02 mais barato. O preço do diesel pode ficar até R$ 0,08 mais baixo.

A justificativa da mudança nos preços, segundo a Petrobras explicou, é o efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, em 5 de janeiro. Na data, o preço do diesel aumentou em 6,1%, em média, mas não alterou o valor da gasolina. “A Petrobras reafirma sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis com alta volatilidade”, informou a nota.

O que poderia facilitar a queda do preço para o consumidor final seria o repasse do desconto da distribuidora para os postos de combustíveis, o que não vem acontecendo nas últimas vezes que a Petrobras anunciou a baixa. Até o dia 21 deste mês, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já calculava o aumento acumulado de 0,51% nos preços da gasolina em 2017. Ou seja, no final das contas, o consumidor que abastece nos postos não deve ser beneficiado com os novos valores das refinarias.

“Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores”, explica a estatal.

Cidade Verde