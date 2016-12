PF realiza operação em Tocantins contra bando que roubou oito agências dos Correios no Piauí

A Polícia Federal do Piauí deflagrou a operação no Estado do Tocantins com o objetivo de apreender materiais e prender um dos suspeitos de participação em assaltos a Correios no Piauí, nos anos de 2014 e 2015. Ação policial ocorreu na cidade de Gurupi-TO- onde foram cumpridos quatro mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Picos-PI.

Em Tocantins, as equipes cumpriram três mandados de busca e apreensão e encontraram documentos e ferramentas supostamente utilizados em assaltos a agências dos Correios naquele Estado. O alvo da prisão, conseguiu escapar.

Até o momento, a Polícia Federal identificou que quatro suspeitos integram a organização criminosa. Destes, dois estão presos no Maranhão, o terceiro é foragido no Tocantins e o quarto está sendo procurado em Goiás. Eles são investigados por participação em assaltos em cinco estados (Piauí, Maranhão, Mato Groso, Goiás e Tocantins).

De acordo com a Polícia Federal, os investigados não teriam participação nas recentes ações criminosas ocorridas no Estado contra instituições financeiras. Contudo, no Piauí, o bando é investigado em pelo menos oito contra agências dos Correios.

As investigações apontaram ainda que, geralmente, o bando invade agências durante a madrugada para realizar furtos. Porém, é atribuído ao grupo criminoso uma ação que ocorreu em Bom Jesus-PI, no ano de 2014. Na época, eles tentaram sequestrar o gerente do Banco do Brasil. Planejaram executar o crime na modalidade ‘sapatinho’, quando criminosos rendem familiares do gerente para obrigá-lo a abrir o cofre.

