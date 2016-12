Piauí fechou 10 mil vagas de emprego de janeiro a novembro deste ano

O Piauí fechou 10.718 vagas de emprego no período de janeiro a novembro deste ano. As contratações no período (88.163) foram inferiores às demissões (98.881). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O setor que mais demitiu no Estado foi o da construção civil com 3.290 empregos a menos. Em seguida aparece o comércio com saldo negativo de 2.218 empregos e os serviços industriais de utilidade pública com 2.165 demissões.

A indústria de transformação teve saldo negativo de 1.472 vagas de emprego e o setor de serviços menos 1.316 vagas.

No mês de novembro as contratações, que somaram 7.544, foram ligeiramente menores que as demissões, que fecharam o mês em 7.585. Foram 41 vagas de emprego a menos no período.

Em todo o país, no mês de novembro deste ano, as demissões superaram as contratações em 116.747. De acordo com o Caged, foi o 20º mês seguido em que o número de vagas formais diminuiu no país.

Cidade Verde

