Piauí reduziu 86,0% em notificações de dengue

Com 16 casos de dengue notificados em 2017, o Piauí teve uma redução de 86,0% de notificações, quando comparado ao mesmo período de 2016, quando foram notificados 114 casos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feria, 19, pela Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia, da Secretaria de Estado da Saúde e referem-se ao período de 1º a 17 de janeiro.

Os casos da doença foram notificados nos municípios de Teresina (7), José de Freitas e Picos (2) e Francisco Santos, Monsenhor Gil, Nazaré do Piauí, Patos do Piauí e Piripiri com um caso cada.

Em relação à febre Chikungunya, zika e microcefalia não foram registradas notificações nas duas primeiras semanas epidemiológicas deste ano.

O supervisor de Entomologia, Ocimar Alencar, alerta a população para cuidados adicionais na prevenção e combate ao Aedes aegypti durante esse período de chuva “quando precisamos ficar atentos à presença de quaisquer recipientes que possam estar expostos na chuva, acumulando água e, possivelmente, servindo de criadouro para o mosquito”.

Para o primeiro semestre de 2017, a Secretaria traçou o Plano de Ação para prevenção e combate dessas doenças que prevê a manutenção do funcionamento da Sala Estadual de Coordenação e Controle das arboviroses, implementar e intensificar ações de sensibilização e mobilização social, requisição do exército para ações na capital e interior e intensificar supervisão e apoio técnico aos municípios dentre outras.