Piauí registra quase cinco mil casos de estelionato; maioria das vítimas são idosos

Foram registrados 4.914 casos de estelionatos no Piauí no ano de 2016. Desse total, 9.97% ocorrências foram registradas no 1º Distrito Policial, que abrange o Centro Comercial de Teresina. O delegado Mamede Rodrigues, titular da delegacia, explica que a maioria dos 490 casos registrados no ano passado consiste em falsos anúncios de venda e idosos sendo vítimas de golpes em agências bancárias.

Delegado Mamede Rodrigues

“Os idosos acabam sendo as maiores vítimas dos crimes de estelionato aqui na região do Centro. Isso acontece muitas vezes por ingenuidade na hora de fazer operações em caixas eletrônicos. Ao pedir ou aceitar a ajuda de um desconhecido eles acabam fornecendo dados ou pode ocorrer ainda a troca do cartão bancário”, afirma o delegado.

Nos casos de fraude e roubo sem que o cliente tenha repassado a senha a alguém, é feita a devolução do dinheiro. Já quando o cliente fornece a senha (mesmo que tenha sido obrigado por um assaltante), os bancos não assumem a responsabilidade.

Ainda de acordo com o delegado Mamede Rodrigues, a população em geral precisa ficar em alerta para não aceitar ajuda de terceiros dentro de agências bancárias. “Normalmente são quadrilhas de fora do estado. Criminosos que tem às vezes até três identidades. Investigamos esses casos e pedimos às pessoas que não aceitem auxílio de pessoas desconhecidas, mas de apenas funcionários credenciados do banco”, afirma.

Dados

Os números apresentados na matéria foram obtidos com exclusividade pelo Portal AZ de acordo com o registro geral de boletins da Delegacia Geral e não são reconhecidos pela Secretaria como oficiais.

“A Delegacia Geral de Polícia Civil do Piauí informa que não reconhece os números citados na matéria como oficiais. Os índices referentes à criminalidade no Piauí são publicados mensalmente no site da Polícia Civil (www.pc.pi.gov.br), onde qualquer cidadão pode ter acesso“, diz a secretaria em nota ao Portal AZ.