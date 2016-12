Piauí tem dívida de R$ 207 milhões com o Tesouro Nacional

PIAUÍ – Um levantamento realizado pela Agência Brasil mostra o nível de endividamento dos Estados com o Tesouro Nacional. O Piauí tem uma dívida de R$ 207.053.992, que são a soma de R$ 119.518.060,39 da administração direta e R$ 87.535.931,61 da administração Indireta.

Na soma, todos os Estados estão com uma dívida de R$ 468.319.058.869,60, sendo R$ 463.972.774.405,30 da administração direta e R$ 4.346.284.464,30 da administração indireta.

O Piauí é o quinto Estado com menor dívida com o Tesouro, fica atrás apenas do Acre (R$ 1.753.502,00), do Rio Grande do Norte (R$ 51.227.814,79), do Amapá (R$ 82.599.285,42) e de Roraima (R$ 113.006.863,09).

O levantamento tem base em dados disponibilizados pelo Banco Central.

Dívida dos Estados com o Tesouro Nacional:

Foto: Reprodução/Ag. Brasil