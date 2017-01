Piauí terá novo sistema para pesagem de caminhões

O governador Wellington Dias se reune, nesta quarta-feira (04), no Palácio de Karnak, com Pedro Paulo de Carvalho Neto, da Coordenação Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro.

O coordenador do Cored apresentará o novo sistema de pesagem de caminhões nas rodovias, que será implantado em todo o país, começando pelo Piauí, onde serão feitos os primeiros testes. Esse sistema está em fase final de estudos entre Dnit e Inmetro.

“Com essa mudança no sistema de pesagem teremos condições de fazer a aferição dos caminhões que estão circulando em uma rodovia, a uma velocidade de 70 km por hora, sem precisar que ele pare. Com isso melhoraremos a conservação das estradas sem os veículos com excesso de peso, evitaremos acidentes e a evasão de divisas”, explica Maycon Danilo, diretor do Imepi.

A audiência também tratará do repasse de R$ 650 mil reais para a manutenção e conservação das estruturas físicas do Instituto de Metrologia do Piauí em 2017. A sede do Imepi e a Base de Aferição, que funcionam em Teresina, além da Regional de Parnaíba, ganharão nova pintura e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas.

