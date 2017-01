PICOS | Após capotar veículo, motorista irá acionar a Justiça

Na noite desta segunda-feira, 09, um veículo Honda City, de placa KOW 4171, do Rio de Janeiro/ RJ, capotou após colidir com mureta de proteção que separa as duas pistas da ponte do Rio Guaribas, na Avenida Senador Helvídio Nunes.

O motorista, que seguia do Rio de Janeiro para Teresina, afirmou que transitava em baixa velocidade e perdeu o controle do veículo. Além disso, culpou a escuridão e a ausência de placas de sinalização no trecho.

O acidente deixou o trânsito lento em toda a extensão da via. Expedito Ribeiro Soares, 62 anos, afirmou eu já havia passado pelo trecho em outras oportunidades e garantiu que irá acionar a Justiça em busca da punição dos responsáveis pelo acidente.

Expedito sofreu ferimentos leves e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

