PM apreende droga dentro de bares em Picos

Uma das principais linhas de atuação da Polícia Militar de Picos tem sido coibir o tráfico de drogas na cidade. Nesta sexta-feira (13), a PM conseguiu apreender vários papelotes de uma substância análoga a cocaína que supostamente seriam comercializadas. O material foi apreendido dentro de bares no Povoado Aroeiras do Matadouro, zona rural de Picos, e no Povoado Paquetá, município de Sussuapara.

Na primeira ocorrência, uma abordagem envolvendo policiais da Força Tática Duas Rodas junto a uma guarnição do Canil se deslocaram até o “Bar do Leo”, localizado no Povoado Aroeiras do Matadouro. No local foram encontrados 13 papelotes de uma substância semelhante a cocaína, divididos em tamanhos diferentes e mais a quantia de R$86,00.

Segundo informações do comandante do 4° BPM de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana, o proprietário do estabelecimento identificado por Leonardo Alves de Sousa teria esclarecido que a droga era sua e que comercializava.

Leonardo Alves de Sousa foi conduzido a Central de Flagrantes para a tomada dos procedimentos cabíveis.

Na segunda ocorrência, por volta de 20h30min, policiais durante rondas no Povoado Paquetá, zona rural de Sussuapara, realizaram uma abordagem no “Bar Tarantela”. No local, os presentes bem como os veículos foram revistados. A abordagem foi direcionada para o interior do estabelecimento, onde foi encontrado uma quantidade de cocaína pronta para comercialização, uma espingarda carregada e a quantia de R$673.00.

Nas proximidades do bar, dentro de um veículo também foi encontrada uma pedra de cocaína em quantidade maior que estava guardada dentro de um veículo modelo Gol, ano 2012, de cor vermelha.

O proprietário do bar, Ricardo José de Sousa, assumiu a responsabilidade das drogas e da arma e foi conduzido para a Central de Flagrantes.

