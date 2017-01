Polícia Civil ouve motorista de ônibus envolvido no acidente com prefeito de Santana do Piauí

Na manhã desta quarta-feira,11, o motorista que conduzia o ônibus que colidiu contra o carro de passeio em que trafegava o prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB) prestou depoimento à Polícia Civil.

O grave acidente ocorreu na madrugada do dia 01 de janeiro, na PI-375, que liga o município de Santana do Piauí à Picos. A colisão ocorreu na altura do Povoado Tanque, e Francisco Borges teve morte imediata no local.

Segundo informações do delegado regional, Divanilson Sena, as investigações estão sendo realizadas para a conclusão do caso. A causa do acidente poderá ser confirmada apenas com o resultado do laudo pericial.

“Hoje estamos ouvindo o motorista do ônibus. Mas a responsabilidade do acidente só será confirmada com o resultado final do laudo pericial que deve estar concluído no final deste mês”, afirmou o delegado.

Divanilson Sena ainda acrescentou que devido à complexidade do caso, a equipe de peritos solicitou um maior prazo para construção do laudo.

Hipóteses levantadas

Duas hipóteses para a causa do acidente foram levantadas. Uma delas é que Francisco Borges teria “sobrado” na curva, e colidindo contra o ônibus.

A segunda tese é que o prefeito eleito tenha desviado de um buraco, situado nas proximidades da curva, invadindo a pista contrária ao tempo em que foi colhido pelo ônibus.

As hipóteses poderão ser confirmadas ou negadas mediante o laudo pericial.

