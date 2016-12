Polícia Militar do Piauí promove 196 oficiais; veja a lista

O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Carlos Augusto, promoveu 196 oficiais da PM. As promoções se deram pelos critérios de antiguidade ou de merecimento, de acordo com as portarias assinadas pelo comandante-geral neste domingo (25).

Dos 196 policiais, foram promovidos 111 de 3º sargento para 2º sargento, por antiguidade; 22 de 2º sargento para 1º sargento, por merecimento; 44 de 2º sargento para 1º sargento, por antiguidade; 06 de 1º sargento para subtenente, por merecimento e 13 de 1º sargento para subtenente, por antiguidade.

As portarias seguem a Lei Nº 68/2006 (Lei de Promoção de Praças da PM-PI), que estabelece os critérios e as condições que garantem aos oficiais da Polícia Militar do Estado do Piauí o acesso na hierarquia policial-militar.

Confira a lista dos militares promovidos.

