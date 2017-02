Polícia pede à Justiça internação compulsória para tratar ‘assaltantes viciados’

O comandante geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Carlos Augusto Gomes, anunciou nessa sexta-feira (3) que a instituição está buscando, junto à Justiça, tratamento diferenciado para os “assaltantes viciados”. Segundo o comandante, 80% dos presos envolvendo roubo de celulares e de pequena monta, são usuários de drogas.

“A sociedade incomoda como roubo em parada de ônibus, roubo de celulares, eu acredito que a solução não é cadeira, a solução é tratamento. Essas pessoas não precisam ser presas num presídio, elas precisam ser tratadas por que são viciadas”.

Ele disse que os delitos são praticados, geralmente, para sustentar o vício. O coronel está defendendo internação compulsória para esse perfil de criminosos. Ele declarou que o estado já está trabalhando com cerca de 500 vagas para esse tipo de tratamento.

“O que queremos e o governador Wellington Dias está defendendo é a internação compulsória. Que o juiz condene esses menores a passar dois anos em clínica de reabilitação para que ele possa se tratar. Mandar para o presídio não é a solução”, ressaltou.

O comandante disse ainda que já existe comunidade terapêutica que já se propõe a essa parceria.

“Aqui em Teresina existem de 400 a 500 menores usuários de drogas que praticam assalto em Teresina. O que acontece? você prende, mas não tem instrumento do tratamento compulsório e as famílias não têm condições, e ele retorna as ruas”.

O comandante informou ainda que já esteve dialogando com o juiz Luiz Moura, da Central de Inquéritos, para viabilizar essa proposta.

“A polícia prende e como eles não têm tratamento, alguns conseguem soltura, a família não tem condições de lidar com essa situação e a maioria retorna às ruas para praticar o mesmo delito. Não tenho dúvidas de que o tratamento para dependentes químicos vai ajudar também a reduzir a criminalidade”, ressaltou.

Segundo ele, a proposta é trabalhar uma pena alternativa para os assaltantes que praticam pequenos delitos.

“No nosso levantamento, constatamos que 80% das pessoas que praticam assalto são usuários de drogas”, declarou.

Cidade Verde

