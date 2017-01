Polícia prende suspeito de esfaquear apresentador de TV no Piauí

A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (23) um morador de rua identificado como Pedro Henrique de França Dias, no centro de Teresina. Ele é suspeito de esfaquear o apresentador da TV Antena 10, Mariano Marques, no último sábado (21). A delegada Anamelka Cadena, que investiga o caso, informou ao GP1 que até o momento não há prova concreta do envolvimento dele no esfaqueamento.

A titular do Núcleo de Feminicídio do Piauí revelou que a foto dele [suspeito] será levada até o apresentador Mariano Marques, que está internado no hospital HTI Sul, para que ele reconheça se é o autor do crime.

Anamelka Cadena já pediu a prisão preventiva de Pedro Henrique, porém aguarda decisão judicial, que deverá ser autorizada nesta terça-feira (24). O indivíduo foi encaminhado, inicialmente, à Central de Flagrantes de Teresina e foi autuado por tráfico de drogas, já que ela portava 19 pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro.

Entenda o caso

O apresentador Mariano Marques foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto próximo ao bar Abrigo, localizado na Praça do Liceu, no Centro de Teresina, na noite deste sábado (21). Ele foi atingido com uma facada no braço e perdeu muito sangue. Mariano está internado na Unidade de Terapia de Intensiva (UTI) e não tem previsão para receber alta. O apresentador foi submetido a uma cirurgia, na manhã desse último domingo (22), no antebraço direito para reparo vascular, com objetivo de controlar o sangramento.

