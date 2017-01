Prefeito Márcio Alencar participa da Assembléia Geral da APPM em Teresina; fotos

A Associação Piauiense de Municípios (APPM) realizou nessa sexta-feira (06) a Assembléia Geral Ordinária para eleger os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor da Entidade. Participaram da escolha os prefeitos eleitos no pleito de outubro de 2016, para o mandato de 2017 a 2020. O prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, foi aclamado por maioria qualificada de 136 votos, para presidir a APPM. Márcio Alencar, prefeito de Alegrete do Piauí, participou da assembléia que elegeu Gil Carlos para presidir a entidade por dois anos.

Márcio Alencar, prefeito de Alegrete com Dr. Jonas, prefeito de São Julião

Reeleito para o cargo, Márcio tem buscado recursos, obras e projetos para o município de Alegrete junto ao governo estadual. Ele falou ainda da importância de participar de eventos municipalistas como este. ” Não poderia deixar de participar como associado da APPM da eleição que aclamou meu amigo pessoal, Gil Carlos, presidente da mesma. Ao mesmo tempo é uma oportunidade de rever o governador, os deputados e buscar soluções administrativas para Alegrete”. Pontuou, Márcio.

Márcio Alencar, prefeito de Alegrete com Padre Walmir , prefeito de Picos

A eleição contou com a presença de diversas lideranças politicas estaduais, entre elas, a do Governador do Estado Wellington Dias, que na ocasião participou ao lado dos prefeitos da posse do prefeito aclamado presidente da APPM, Gil Carlos.

