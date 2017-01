Prefeitura de Francisco Santos faz pregão estimado em quase R$1 milhão para combustível

A prefeitura de Francisco Santos realiza nesta terça-feira (24/01) licitação destinada à aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender às necessidades das secretarias de Educação, Saúde, para a Unidade Mista de Saúde e ainda para a máquinas e poços artesianos.

O pregão presencial está marcado para as 8h com recebimento dos envelopes com as propostas e documentação.

O certame foi estimado em R$ 977.539,00. Pelo edital, a compra foi dividida em quatro lotes, sendo o maior deles para abastecimento dos veículos oficiais e uso em maquinários e poços.

180 Graus