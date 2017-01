Prefeitura do Piauí faz seleção para 27 cargos de nível médio e superior

A Prefeitura de Piracuruca lançou edital de Processo Seletivo para a contratação temporária de profissionais para 27 cargos de nível médio e superior da esfera municipal. As inscrições têm início na próxima segunda-feira (30) e seguem até o dia 3 de fevereiro de 2017, no horário das 8h às 12h, na sede da prefeitura

Confira o edital do seletivo aqui

A seleção dos profissionais será feita em três fases: prova objetiva, análise curricular e entrevista. As provas objetivas serão realizadas dia 19 de fevereiro. Os profissionais aprovados e nomeados serão alocados de acordo com a necessidade do serviço, e a critério da gestão municipal, seguindo a legislação do programa ao qual forem destinados.

As oportunidades são para os cargos de professor de ensino fundamental – zona rural, orientador social, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, , dentista protesista, dentista cirurgião bucomaxilofacial, dentista cirurgião odontopediatra, dentista cirurgião periodonto, dentista de Estratégia Saúde da Família (ESF), fonoaudiólogo, biomédico e auxiliar de consultório dentário.

G1