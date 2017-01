Prefeitura irá fazer mudanças em sentido de ruas em Picos

Com o objetivo de melhorar a circulação de veículos, a Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (STTRAM), fará mudanças em sentidos de algumas ruas da cidade. As novas mudanças serão implementadas a partir de fevereiro.

As ruas que sofrerão mudanças na inversão do trânsito de automóveis e motocicletas são: Travessa Urbano Eulálio, que fica por trás da agência do Banco do Brasil do Centro; Rua São Francisco e Rua Osvaldo Cruz.

Segundo o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Edilberto Cirilo, a Rua São Francisco deixará de ser mão dupla, uma vez que vem ocasionando muitos acidentes. “Ele vai passar a funcionar só no sentido Rua 1º de Maio a Rua Marcos Parente, até a Prefeitura”, explicou.

A Rua Osvaldo Cruz também terá apenas um único trajeto. “Aquela rua tem causado muitos transtornos e deixará de ser mão dupla, passando a funcionar no sentido morro ao rio”, informou Edilberto.

Edilberto informou ainda que a Travessa Urbano Eulálio passará agora a funcionar sentido Praça Felix Pacheco a Praça Justino Luz. “Vamos abrir a feira livre e ligar direto a Rua 1º de Maio para que dê acesso à ponte Mestre Raimundo Duarte, ou seja, quem está no Centro de Picos não irá precisar passar mais pela Avenida Getúlio Vargas e nem fazer a volta na Praça Josino Ferreira”, explicou.

Trânsito Livre

A Secretaria irá garantir também o trânsito, das 8h às 16h, na Praça Matias Olímpio, onde fica localizada a feira de verduras. “Quem está na Rua Cel. Luiz Santos das 8h às 16h terá o acesso direto até na Rua Padre Madeira”, pontuou.