Presos são flagrados no telhado ao tentarem fugir de presídio no Piauí

Na madrugada desta segunda-feira (26), dois detentos tentaram fugir da Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina em Parnaíbaquando foram flagrados no telhado da unidade. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), a dupla serrou a grade da cela 36 da Ala 4 e quebrou a tela de proteção que fica na área externa, sendo pegos pela Guarda Militar.

“Por volta de 1h40 da manhã os agentes de plantão perceberam a movimentação e acionaram a Guarda Militar que prendeu os dois indivíduos. Eles já estavam no telhado, quase saindo”, relatou o diretor sindical do Sinpoljuspi Jefferson Dias.

Tela de proteção no pátio do presídio

(Foto: Divulgação/Sinpoljuspi)

Segundo o diretor, um dos indivíduos já havia fugido da Penitenciária Major César, em Teresina, e havia sido preso recentemente por furto, em Parnaíba.

Para Jefferson Dias a estrutura física precária do local somada à superlotação, contribuem para as constantes tentativas de fuga.

“Isso tudo é causado pela superlotação daquele lugar, fora isso a estrutura é precária, sem revisão. A Secretaria de Justiça fica de braços cruzados e só faz tapar os buracos após os ocorridos. Tapar buraco não adianta. Não temos pessoas suficientes trabalhando no local e ainda o último concurso público foi adiado. Já foram três rebeliões por conta desses problemas”, disse.

De acordo com o Sinpoljuspi, a Penitenciária Mista de Parnaíba tem capacidade para 170 detentos, mas conta hoje com 492, quase o triplo do que seria o ideal.

Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça disse que tem intensificado as vistorias e ações de contenção em todas as unidades prisionais do estado.

