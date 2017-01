Previsão aponta que inverno terá início no final de janeiro

Publicado por: Odaliana Carvalho Veloso | Data: 11/01/17 As chuvas que tem caído na região de Picos ainda não caracterizam o inverno. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é que o período tão aguardado pelos agricultores tenha início no final de janeiro. Segundo informações do chefe de Meteorologia de Picos, Eugênio Lopes, a…