PRF flagra menor e outros 15 trabalhadores irregulares em postos de gasolina na BR-343

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de ontem em alusão ao dia Nacional de combate ao trabalho escravo, que será celebrado no dia 28-01-17. Juntamente com a Procuradoria do Trabalho, a PRF fiscalizou postos de combustíveis e flagrou 16 trabalhadores em condições precárias, entre eles um jovem de apenas 15 anos. A operação de…