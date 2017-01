PRF flagra motoristas habilitações falsas em Picos e Floriano

Dois motoristas foram flagrados com documentações falsas em Picos e Floriano na tarde e noite da última sexta-feira, 20. As constatações foram realizadas durante abordagens de rotina da Polícia Rodoviária Federal. A primeira abordagem aconteceu em Floriano, por volta das 17h10, durante fiscalização integrada com a Polícia Militar. O motorista de 32 anos conduzia um…