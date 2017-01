PRF recupera veículo roubado e casal é detido

No final da tarde desta quarta-feira (25), policiais rodoviários federais realizaram a prisão de uma mulher com veículo roubado na BR-343, km 450, no município de Água Branca.

Os policiais abordaram o veículo modelo VW/Polo 1.6 de placa NTF-6410 do município de Feira de Santana, na Bahia, conduzido por uma mulher de 23 anos, que não apresentou documentação do veículo quando solicitada, sendo então necessária uma análise mais criteriosa do carro.

Após a inspeção, verificou-se que o veiculo na verdade se tratava de um outro com mesma característica de Placa NYI-3595 (VW/POLO 1.6 de Salvador, Bahia) com registro de roubo e furto. Logo em seguida, a condutora acrescentou não ser proprietária do veículo.

Imediatamente, ela entrou em contato com o Sr. F.S.B.F. que se apresentou no local da ocorrência como proprietário do veículo. Os dois, condutora e proprietário foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Água Branca para que fosse tomadas as medidas cabíveis.