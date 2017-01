PRF registra 17 acidentes com três mortes em apenas quatro dias no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (2) os dados finais na Operação Réveillon, que teve início no dia 30 de dezembro. Foram registrados 17 acidentes com três mortes. Durante os quatro dias de operação, a PRF autuou 1.051 motoristas nas mais diversas infrações.

Já do período de 27 de dezembro até o domingo (1º) foram 25 acidentes com 19 feridos e quatro mortos. A redução foi de 58% no número de acidentes em relação ao mesmo período de 2015, com redução de lesões em 57% e de 50% em mortes. Nesse período foram autuados 2.028 motoristas por infrações de trânsito a maioria por velocidade fiscalizada por radar, um total de 668.

Dentre os acidentes teve um no dia 30 de dezembro na BR-343 do tipo de colisão transversal quando um carro colidiu com um trem resultando em uma morte. No dia 31 outro acidente do tipo colisão frontal entre uma moto e um carro também deixou um morto.

Ainda na Operação Réveillon, sete pessoas foram presas, sendo cinco por embriaguez ao volante. Foram 105 ultrapassagens perigosas e 391 registros de excesso de velocidade. Nesse período, foram 24 veículos recolhidos e 45 condutores ou passageiros foram autuado por andar de moto sem capacete.

Foram utilizadas 25 viaturas e um efetivo de 250 policiais rodoviários federais.

Fonte: G1









Fonte