Primeira-dama de Barreiras do Piauí é encontrada morta, sob suspeita de suicídio

A primeira-dama do município de Barreiras do Piauí, Crisleyde Sousa foi encontrada morta na noite desta sexta-feira(13), dentro de sua residência onde morava com o prefeito Mauricin (PSB).

Parentes confirmaram no Facebook que a primeira-dama se suicidou. Muitas pessoas escreveram mensagens de solidariedade.

Patrícia Silva Ferreira, prima de Crisleyde, lamentou a morte: ‘Minha prima era um jovem alegre e cheia de vida’, afirmou aomeionorte.com

Segundo informações, amigas de Crisleyde Sousa a deixaram na casa e minutos depois os vizinhos escutaram um disparo.

Crisleyde Sousa ao lado do prefeito Mauricin (Crédito: Reprodução/ Facebook )

Ela morreu com um tiro na cabeça e o corpo foi encontrado, com a arma ao lado, pelas amigas que foram comunicadas por populares.

A polícia foi acionada e esteve no local para fazer averiguações. No momento do ocorrido, Crisleyde estava sozinha em casa. O prefeito Mauricin estava dando expediente na Prefeitura.