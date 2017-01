Projeto de lei propõe proibir pornografia na internet

Um projeto do deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP) que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, quer obrigar as operadoras a criarem sistemas que filtre e interrompa automaticamente todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos.

No texto do PL 6.449/2016, o deputado justifica a medida dizendo que a “a pornografia veio substituir a prática sexual com outra pessoa”. Aguiar ainda alega que “estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao fácil acesso pela internet”.

De acordo com o documento, disponível no site da Câmara, o deputado acredita que “os jovens são mais suscetíveis a desenvolver dependência e já estão sendo chamados de autossexuais – pessoas para quem o prazer com sexo solitário é maior do que o proporcionado, pelo método, digamos, tradicional”.

Músico com carreira sertaneja e gospel e pastor, o deputado Marcelo Aguiar foi eleito em 2010 com 98.842 votos, mas obteve apenas 65.970 votos em 2014, ficando como primeiro suplente da bancada. Tomou posse em fevereiro de 2015.

Fonte: O Dia

