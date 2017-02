Protesto de cobrador contra atraso de obra viraliza na internet

O cobrador de ônibus Misael de Sousa Costa decidiu protestar de uma forma inusitada nas redes sociais. Preocupado com o acúmulo de água na avenida próximo a casa de sua mãe, Misael publicou em sua página no Facebook uma foto onde ele aparece com traje de banho chamando a avenida cheia de água empoçada de balneário. A postagem já viralizou nas redes sociais e a imagem já teve mais de 200 compartilhamentos.

O protesto do cobrador é pelo atraso nas obras da avenida Poti Velho na Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. A duplicação da via foi iniciada há três anos e era a solução para melhorar a mobilidade na área. O trecho inicial que ficou pronto tem ciclovia, passeios para pedestres e até faixa central exclusiva para os ônibus.

Porém um impasse nas negociações da duplicação com a construtora tem atrapalhado a vida dos moradores. Os donos de imóveis localizados ao longo da avenida, como o da mãe de Misael.

“Toda vez que chove fica daquele jeito. A água ali não seca mais e deve estar infestada de larva de mosquito. Ali cai carro, cai ônibus cai tudo. Eu decidi fazer o protesto porquê o prefeito tá brincando com a gente então eu vou brincar com eles também”, afirmou o cobrador.

Em nota a SDU admite a paralisação na obra, mas afirma que o local onde a água está acumulada representa apenas 10% que faltam para a conclusão. Segundo a SDU os procedimentos para regularizar a obra já estão sendo tomados.

Sobre a situação da Avenida Poti, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte (SDU Centro/Norte) esclarece que a continuidade da obra de duplicação deverá ocorrer logo após a regularização de débitos com a construtora, que será dividida em duas parcelas. A primeira parte do valor deve ser repassada à empresa na segunda quinzena de fevereiro e a segunda parcela no mês de março. Para a conclusão da duplicação da avenida, falta apenas a realização de serviços em, aproximadamente, 400 metros de extensão, o que corresponde a 10% da obra.

Cidade Verde

