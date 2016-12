Rede Record – A Terra Prometida – Acã diz que não seguirá as ordens de Josué

O corpo de Durgal é velado na sala do trono. Melina lamenta a morte do tio. Ravena olha o corpo e não resiste, sorri satisfeita. Arauto diz que sentirá falta do rei. Quemuel e Léia deixam a tenda hospital e Yana para de se esconder. Darda observa e questiona sua atitude. Acã diz que não seguirá as ordens de Josué e não se santificará. Kamir conversa com Ravena e diz não confiar cem por cento em Yussuf.



Isaque consola Pedael, enquanto Mibar ampara Adélia. Calebe conversa com Noemi e diz que precisa arrumar um bom disfarce para resgatar Iru em Ai. Zaqueu acorda e recebe os cuidados de Chaia. Com o objetivo de se santificar, Haniel assume seus erros e se desculpa com os familiares. Laila também pede perdão por seus defeitos.



Kamir e Ula assumem o trono de Ai. Aruna estranha a presença do Soldado Mascarado no campo de batalha. Léia e Samara falam mal de Aruna. Kamir arma para Ula e a acusa de ter matado Durgal. O prefeito manda os guardas prenderem a esposa nas masmorras. Melina se desespera e implora pela liberdade de sua mãe.



