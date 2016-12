Rede Record – A Terra Prometida – Adonizedeque se prepara para deixar Jerusalém

Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões. Calebe demonstra firmeza e Kamir acredita no falso rei. O soberano de Ai manda os hebreus disfarçados ficarem a vontade em seu palácio. Adonizedeque, o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que partirá para o reino de Ai. Úrsula pede para acompanhar o pai na viagem. Nobá procura por Orias na ruas da cidade. Léia estranha a felicidade da filha. Setur encontra o corpo de Abel no celeiro. O carcereiro Kruga zomba de Iru nas masmorras. Calebe descobre que o filho está na prisão do palácio. O falso rei pede para ficar a sós com o prisioneiro. Samara finge chorar pela morte de Abel.



Léia vai consolar a filha e fica chocada ao descobrir que Samara assassinou o pretendente. Calebe se emociona ao encontrar o filho na masmorra. Laís visita Noemi e leva um punhal para presentear Calebe. Elói conversa com Ravena e finge ser um feiticeiro poderoso. Maquir provoca Finéias e o sacerdote mostra que é bom com a espada. Jesana parabeniza Laila e Livana pela gravidez. Quemuel questiona a preocupação de Léia. Josué estranha ao ver Finéias treinando com os outros guerreiros. Léia desconversa e protege a filha. Samara conversa com Tobias e comemora a morte de Abel. Josué aconselha Finéias dizendo que existem diversas formas de batalhar por Israel.



O sacerdote então segue para o tabernáculo e se emociona ao olhar para o local sagrado. Nobá encontra com Kalu e segue par a casa de Tiléia. Finéias conversa com Eleazar e diz querer servir ao Senhor. Josué pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmon aproveita a ocasião e comunica que se casará com Raabe. Jéssica fica furiosa. Milah estranha o sumiço de Nobá. Kamir serve um banquete para a comitiva de Calebe. Adonizedeque se prepara para deixar Jerusalém.



Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmon e Raabe. Aruna concorda. Chaia e Darda cuidam de Zaqueu. Salmon e Raabe aceitam o convite de Josué. Nobá e Kalu vão até a hospedaria de Zaíra. O menino reencontra Orias. Samara se descontrola e ofende Aruna. Yana anda distraída pelo acampamento e acaba encontrando Quemuel.