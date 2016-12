Rede Record – A Terra Prometida – Aruna e Josué trocam palavras de amor e planos para o futuro

Yana conversa com Quemuel e revela que ele é o pai de Aruna. O chefe tribal diz que ela nunca devia ter voltado para o acampamento. Zaíra flagra Orias com Kalu e Nobá. Yana avisa a Quemuel que não deixará o acampamento novamente. Kalu e Nobá conseguem fugir, mas Orias fica abobalhado ao respirar um pó mágico jogado por Zaíra. Salmon procura por Nobá no acampamento. Laila recebe as felicitações pela gravidez. Milah se preocupa com o sumiço de Nobá. Quemuel e Aruna trocam palavras de afeto. Yana se abre com Darda e fala sobre o encontro que teve com Quemuel.



Maquir provoca Rune e eles acabam brigando novamente. Enfeitiçado, Orias é levado ao palácio por Zaíra. Ravena agradece a oferenda. Haneil mostra que realmente mudou e exige limpeza em sua tenda. Livana diz admirar a coragem de Rune. Eles se beijam. Ravena leva Orias até o rei Kamir. Calebe, Otniel e Elói se assustam ao ver o sapateiro. Kamir manda prender o estrangeiro. Orias é levado até a masmorra e encontra com Iru. O marido de Milah então cai na real e se dá conta de onde está. Salmon procura pelo irmão de Raabe nas margens do acampamento. Arauto avisa que irá ao palácio para tentar salvar Orias.



Sama avisa que Ruth pode estar grávida. Mara conversa com Jéssica e diz que Finéias pode ajuda-las a afastar os estrangeiros de Gilgal. Arauto encontra com Iru e Orias nas masmorras. Mara e Jéssica vão até a tenda de Finéias. Abul avisa que Adonizedeque partirá para o reino de Ai. Calebe avisa que é preciso logo fazer algo para libertar Iru. Josué ordena que um pelotão procure por Nobá. Darda diz que Ruth está grávida. Boã se emociona com a notícia. Raabe é chamada para ir até a tenda de Finéias. Eleazar então a coloca de frente para Jéssica e Mara. O sumo sacerdote repreende a atitude preconceituosa das duas.



Aruna e Josué trocam palavras de amor e fazem planos para o futuro. Jéssica e Mara se dizem humilhadas. A mãe de Ioná avisa que expulsará os estrangeiros de qualquer maneira. Os soldados de Ai estranham a presença de uma segunda comitiva de Jerusalém na cidade. Calebe, Elói e Otniel são surpreendidos ao ouvirem o anúncio da chegada do verdadeiro rei Adonizedeque.



