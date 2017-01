Rede Record – A Terra Prometida – Darda revela que Sama está grávida

Adonizedeque recebe Ula no palácio e pede para ela contar mais uma de suas histórias. Jéssica diz ter correspondido o beijo de Iru e Elias permite o namoro deles. Aiúde faz reclamações da esposa para a filha e o genro. Mara e Racal seguem em busca de matéria-prima para o feitiço. Enciumada, Úrsula distrata Ula e deixa a sala do trono. Abul conversa com a princesa e diz que fará de tudo para garantir seu futuro reinado.



Racal entrega uma poção para Mara e diz que ela precisa sorrir para o feitiço da beleza fazer efeito. A vilã vai para casa e Aiúde diz que ela está deslumbrante. Mostrando sinais de loucura, Adonizedeque conversa com os cadáveres de sua mãe e ex-esposa. Mireu propõe um namoro de fachada com Ula para afugentar o rei Adonizedeque. Mara acorda e percebe que precisa sorrir para notarem sua beleza.



Iru avisa aos familiares sobre o namoro com Jéssica. Sama sente tontura e passa mal. Ruth a ampara. Raabe aceita ajudar no trabalho de integração dos gibeonitas. Darda examina Sama e avisa que ela está grávida. Mara fica indignada ao saber que Raabe vai liderar um grupo destinado a auxiliar os sacerdotes na educação dos estrangeiros.



