Rede Record – A Terra Prometida – Elias flagra beijo de Iru e Jéssica

Racal implora para Mara não o denunciar. Ele avisa que pode realizar todos os seus desejos. Adonizedeque pede para Mireu chamar Ula até o palácio. Racal diz ser um grande feiticeiro e avisa que pode se livrar dos inimigos de Mara. Josué diz que pedirá ajuda à Raabe para passar lições de fé aos gibeonitas. Racal oferece ajuda para tornar Mara uma feiticeira. Bogotai implora para Finéias continuar confiando nele.



Jéssica pede para Iru ficar mais um pouco em sua tenda. Ula se recusa a acompanhar Mireu até o palácio de Adonizedeque. Mara se interessa na conversa com Mireu ao saber que poderá acabar com o casamento da filha. Ela aceita ser a discípula do cananeu, mas pede para ele provar seu poder.



Aiúde recebe a visita de Ioná e Elói. Elias pede para ver Laís em breve e ela aceita. Finéias conversa com Bogotai e fala sobre os costumes hebreus. Adonizedeque fica inconformado com a recusa de Ula e pede para Abul tentar convencê-la. O oficial vai até a taberna e a entrega uma grande quantidade de ouro. Iru e Jéssica se beijam. Eles são flagrados por Elias.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.