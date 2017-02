Rede Record – A Terra Prometida – Josué descobre que Tobias foi atacado e se preocupa

No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque. A vilã grita e se debate. Úrsula diz ter gostado da hebreia. Samara percebe que foi confundida com a esposa de Josué. Tobias diz não se lembrar de nada. Preocupada com a falta de memória do rapaz, Darda pede para chamarem Léia. Aiúde estranha ao ver Mara conversando com Racal. Samara enfrenta Adonizedeque e ele a manda para a masmorra.



Aiúde pede para Mara não dar intimidade a Racal. Tobias não reconhece Léia e Quemuel. Ruth aconselha Sama a falar a verdade para Boã sobre a gravidez. Zaqueu acusa Tobias de estar fingindo. Adonizedeque diz que enviará para Josué uma peça de roupa da hebreia capturada. Darda avisa que não há o que fazer para ajudar Tobias. Raabe e Salmon recebem a visita de Jessica, Iru, Acsa e Otniel. Quemuel e Léia levam Tobias para casa.



Ioná discute com Mara. Quemuel elogia Léia por ela ter salvado a vida de Yana. Ele estranha o sumiço de Samara e corre para avisar Josué. O líder hebreu descobre que Tobias foi atacado e ordena uma busca à Samara. Na masmorra do palácio, a vilã dá trabalho aos oficiais. Adonizedeque começa a desconfiar que a hebreia capturada pode não ser Aruna.



