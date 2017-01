Rede Record – A Terra Prometida – Josué descobre que Zareg é rei de Gibeão

Mireu avisa a Josué que está trazendo um recado do rei Adonizedeque. O oficial exige a presença de Zareg e Bogotai. Orias agradece a Deus pelo milagre. Ele e Milah se despedem dos leprosos. Adonizedeque conversa com as caveiras de sua mãe e esposa. Úrsula insiste para vê-las, mas o rei a repreende. Josué descobre que Zareg é rei de Gibeão. Ula conversa com Lina e diz não ligar para a realeza.



Josué ordena a prisão dos intrusos. Quemuel parabeniza Léia por salvar a vida de Yana. Racal vê os comparsas detidos e foge. Josué avisa que reunirá os outros líderes hebreus. Salmon avisa que ainda falta encontrar um gibeonita. Racal vai até a tenda de Mara e pede ajuda. Aiúde chega e o ameaça. Racal é levado até Josué, que ordena a morte dos três. Jéssica diz que ajudará Elias a conquistar Laís.



Zareg avisa que os hebreus juraram proteger suas vidas. Josué reconhece o juramento e diz não poder executá-los. Mireu retorna à Jerusalém e fala sobre o encontro com o líder de Israel. O oficial avisa que Josué tem uma bela esposa chamada Aruna. Adonizedeque avisa que este pode ser um ponto fraco do líder hebreu. Raabe se emociona ao saber que Milah foi curada por Deus. Josué avisa que os intrusos se tornarão servos do povo hebreu.



Noemi conversa com Aruna e fala sobre a importância de estarem sempre atentas. Josué avisa que Racal servirá à família de Aiúde, Calebe receberá os serviços de Zareg e Bogotai deverá servir à Finéias. Milah se emociona ao ver o bebê Boaz. Ela e Orias se apresentam a Eleazar.



Josué comunica o milagre a todos os hebreus. Josué e Aruna falam sobre o Senhor. Racal se apresenta à Mara como seu servo. Laís e Iru jantam na tenda de Elias. Mara avisa que dará muito trabalho a Racal. Jéssica e Elias agradecem a visita de Iru e Laís. Mara flagra Racal venerando algumas estatuetas de deuses cananeus.



