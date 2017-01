Rede Record – A Terra Prometida – Josué e Aruna se casam com a permissão de Quemuel

Samara ameaça Quemuel e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Iru vê Jéssica se afogando e salva sua vida. Quemuel conversa com Samara e revela toda a verdade. Iru diz que Jéssica encontrará um novo amor. Léia repreende a atitude da filha. Elói e Ioná se instalam na nova tenda. Mara aparece para conhecer o local. Samara continua chantageando Quemuel. Elidade presenteia Rune com uma cela especial que o possibilita andar a cavalo.



Raabe se prepara para o casamento. Quemuel e Samara seguem para a tenda de Josué. O veterano diz permitir a união entre ele e Aruna. Samara fica possessa. Aruna conversa com Ioná e mostra o vestido de noiva. Orias se declara para Milah. Eleazar dá início à cerimônia. Samara observa com raiva. Elói se emociona. Gael começa a se expressar mais. Escondida, Yana observa o casório. Adonizedeque diz que pedirá os conselhos de suas prisioneiras.



Abul explica que o rei mantém a rainha e sua mãe aprisionadas. No acampamento, Iru se recorda de Melina. Ele vê Jéssica chorando e a ampara. Com raiva, Laís observa Calebe. Adonizedeque diz que formará uma coalisão invencível com os reis vizinhos. Os noivos recebem o carinho dos convidados. Isaque chama Adélia para uma dança. Orias diz amar Raabe. Salmon agradece todo o apoio de Zuma. Raabe diz que tratará Lila como uma filha.



Elias se irrita com as reclamações de Mara e Jogli. Na taberna de Lina, Mireu trata Ula com carinho e delicadeza. Otniel chama Acsa para dançar. Quemuel diz torcer pela felicidade de Aruna. Samara constrange Yana e pede para ela dar os parabéns aos noivos. Josué se declara para Aruna.



Oito meses se passam. Grávida, Raabe recebe o carinho de Salmon. Livana cuida de seus dois bebês gêmeos. Boã, Sama e Ruth paparicam a menina que nasceu. Josué diz que é preciso estarem preparados para uma nova guerra. No palácio de Jerusalém, Adonizedeque recebe os reis de Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon e Gibeão. Milah se desespera ao notar uma mancha branca na pele.



